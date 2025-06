Kabinet houdt de 200 miljoen voor herstel slavernijverleden vooralsnog gewoon in eigen zak

Twee jaar na de toezegging heeft nog geen euro van het 200 miljoen euro tellende fonds voor verwerking van het slavernijverleden de nazaten bereikt. Dat meldt het Parool . Het kabinet-Rutte IV stelde het geld in 2023 beschikbaar na de officiële excuses van toenmalig premier Rutte en koning Willem-Alexander, maar subsidieaanvragen kunnen nog steeds niet worden ingediend. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken zijn "intensieve gesprekken" gaande over de uitvoerbaarheid.

De vertraging wekt frustratie bij betrokkenen. "Het wijst erop dat het echte commitment in Den Haag ontbreekt," stelt Mitchell Esajas van The Black Archives. Dagmar Oudshoorn, voormalig voorzitter van het Adviescollege dialoog slavernijverleden, spreekt van een "teleurstellende en frustrerende" situatie. Zij wijst erop dat het oorspronkelijke begrip "herstelmaatregelen" is vervangen door "bewustwordingsfonds", wat volgens haar veel minder verregaand is.