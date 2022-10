Kabinet: Geen boodschap aan mensenrechten in Qatar, we hebben olie nodig

Dat het Nederlandse kabinet alsnog een afvaardiging naar het WK voetbal in Qatar stuurt, ondanks een zeer duidelijke Kamermotie om dat niet te doen, heeft alles te maken met de olie van de golfstaat. Dat blijkt uit de uitleg van minister van Buitenlandse Zaken Wopke Hoekstra (CDA) over de beslissing. Vanwege de energieonzekerheid door de oorlog in Oekraïne, wil het kabinet Qatar als ‘belangrijke internationale partner’ niet voor het hoofd stoten.

Die partijen zijn dan ook zeer ontevreden dat de rest van de coalitie nu toch een afvaardiging stuurt. Koning Willem-Alexander en premier Rutte maken mogelijk deel uit van die delegatie. Onbegrijpelijk, vindt CU-leider Gert-Jan Segers het: "Alles wat er mis is in de voetbalwereld komt samen in dit met omkoping gekochte WK. Ondanks alle doden en ondanks de beroerde situatie van minderheden in Qatar geldt dus blijkbaar: the show must go on."