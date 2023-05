Kabinet geeft NS toestemming om treinreis zowel duurder als slechter te maken

25 apr. 2023 - 9:40

Ach, ze doen maar. Ik ga toch al niet met het openbaar vervoer. Omdat het te duur is? Wel nee! De reden is simpel. Ik woon, net als heel veel anderen, in de rafelrand van Nederland. Er is geen openbaar vervoer. Een spoorlijn waarmee je, na betaling van een godsvermogen, de provincie in of uit kan. Opgeheven buslijnen. de overgebleven buslijnen zijn verplaatst zodat de halte buiten het dorp ligt. Gevolg, minder reizigers. En minder reizigers betekent de stok om de hond te slaan want bij minder reizigers wordt de buslijn opgeheven. Dus schaffen mensen zich eigen vervoer aan. Want linksom of rechtsom, je zal toch op een of andere manier op je werk moeten komen. Uiteraard denken de Haagse randstadgraaiers daar iets op gevonden te hebben. Het aloude adagium van de lastenverzwaring. Eens komen er weer verkiezingen met een uitslag waarbij de Haagse randstadgraaiers weer eindeloos kunnen ouwehoeren over hoe het toch zover heeft kunnen komen.