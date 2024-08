Kabinet gaat studenten kaalplukken en De Marker wil daar wat tegen doen

Het kabinet Wilders 1 heeft geld nodig en gaat dat weghalen bij studenten door hen een boete van duizenden euro's per jaar op te leggen als hun studie vertraging oploopt. Bovenop hun al pittige collegegeld. Terwijl de minister-president zelf, de partijloze Haagse carrièremaker Dick Schoof, jaren langer kon doen over zijn light studie planologie, zonder een cent extra te hoeven betalen.

De langstudeerboete werd ingevoerd onder het eerste kabinet van Wilders, in 2010. Dat kabinet hield het door de notoire onbetrouwbaarheid van Wilders niet lang uit en in 2012 werd de boete weer afgeschaft. Nu Wilders - die er zelf niet in geslaagd is een academische studie af te ronden - opnieuw aan de macht is, wordt de boete weer ingevoerd.