Kabinet gaat opvang van asielzoekers ontmantelen en IND bijna geheel wegbezuinigen

Het kabinet Wilders 1, dat vluchtelingenhaat als speerpunt heeft, gaat de overheidsdiensten die de opvang van asielzoekers in 'goede banen' leiden vrijwel geheel opheffen. De politici hebben namelijk bedacht dat asielproblematiek in 2028 niet meer bestaat. Het is op z'n zachtst gezegd een staaltje wensdenken dat zijn weerga niet kent in Den Haag.

Dat schrijft Vrij Nederland na bestudering van de begroting.

Wie de in september ingediende begroting bestudeert, ziet iets opmerkelijks. Voor 2025 en 2026 rekent de coalitie met een tamelijk hoge instroom van zo’n 80.000 personen per jaar. Maar in 2027 gebeurt iets magisch: die instroom daalt met meer dan twee derde naar nog geen 25.000 personen. De afschrikwekkende werking in de praktijk. En volledig uit de lucht gegrepen. Omdat die verwachte instroom daalt, zet het kabinet ook de kettingzaag in de begrotingen van de uitvoeringsorganisaties. Zo wordt de IND geacht de personele kosten terug te brengen van zo’n 600 miljoen in 2026 naar een goede 100 miljoen in 2028: 8 op de 10 mensen kunnen vertrekken. Ook het COA ziet zijn inkomsten met vergelijkbare percentages dalen.

Oftewel de overheidsdiensten die de problemen moeten oplossen worden opgeheven omdat de coalite denkt dat er geen probleem meer zal zijn. Dingen zien die er niet zijn is een specialiteit van de PVV. Zo werd eerder beweerd dat er een asielcrisis is terwijl die er niet is. Ook dat was bedoeld om gewenst beleid door te drukken.

In werkelijkheid is er geen enkele reden om aan te nemen dat de gedroomde werkelijkheid van Wilders en zijn kornuiten ook echt gaat plaatsvinden. Het kabinet gaat er bijvoorbeeld vanuit dat asielzoekers 'afgeschrikt' kunnen worden. Als de omstandigheden maar gruwelijk gemaakt worden dan blijven vluchtelingen vanzelf weg, luidt de boerenverstandredenering. Dat gaat geheel voorbij aan bijvoorbeeld het feit dat asielzoekers bereid zijn hun leven te wagen om te ontsnappen aan de verschrikkingen waar ze voor op de vlucht zijn. Een afschrikwekkend effect is ook in de praktijk nooit aangetoond. Zo reizen er bijvoorbeeld juist meer migranten naar het VK sinds na de Brexit het migratiebeleid is aangescherpt. Alleen EU-arbeidsmigranten blijven weg, terwijl het land die juist hard nodig heeft.

Het asielbeleid is de verantwoordelijkheid van PVV-minister Marjolein Faber. Zij komt vooral in het nieuws door een stuitend gebrek aan kennis van de werkelijkheid. Zo beweerde ze dat ze een juridische onderbouwing voor de verlangde asielcrisis rond had, terwijl dat document er niet was en er ook nooit is gekomen. Ook zag ze in Denemarken niet-bestaande borden bij asielzoekerscentra staan.