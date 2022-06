Kabinet gaat naar gas boren in Unesco Werelderfgoedgebied

Tegenover Omrop Fryslân toont de burgemeester van Schiermonnikoog, Ineke van Gent, zich teleurgesteld. “Ik had gehoopt dat er nieuwe inzichten zouden ontstaan. Niet boren naar het verleden, maar investeren in de toekomst, in hernieuwbare energie.” Ze wijst erop dat het Waddengebied Unesco Werelderfgoed is. “We moeten heel zuinig zijn op dit kwetsbare gebied, maar er gebeurt van alles.”