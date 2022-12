Kabinet gaat de mist in met slavernijexcuses Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 313 keer bekeken • bewaren

Het kabinet maakt een bende van de excuses voor het Nederlandse slavernijverleden. Belanghebbenden zijn verontwaardigd dat het kabinet op eigen houtje heeft besloten om 19 december te kiezen als datum waarop de verontschuldigingen worden aangeboden.

Slavernijcomités geven de voorkeur aan 1 juli volgend jaar, meldt de NOS. Op die dag wordt herdacht dat het 150 jaar geleden is dat de slavernij feitelijk ophield te bestaan. 19 December heeft geen speciale betekenis.

Ook is er forse kritiek op het besluit om minister Franc Weerwind (Rechtsbescherming) over anderhalve week naar Suriname te sturen om excuses te maken. Verscheidene stichtingen en comités vinden dat premier Mark Rutte of koning Willem-Alexander naar Suriname zouden moeten gaan.

In een poging de plooien glad te strijken heeft Rutte organisaties en vertegenwoordigers van het Caribisch deel van het Koninkrijk en Suriname donderdag uitgenodigd op het Catshuis. Ook daar valt het nodige op aan te merken, constateert NRC: “Het is tekenend voor de kabinetsaanpak van de excuses dat óók de datum van het Catshuis-overleg omstreden is. 8 december is de dag van de Decembermoorden door het regime van Desi Bouterse. Een datum die door velen in Suriname herdacht wordt. Armand Zunder, voorzitter van het NRCS, komt om die reden niet naar het overleg.”