Kabinet-extreemrechts I criminaliseert nieuwkomers en verplaatst inburgering naar Justitie

De verhuizing is opmerkelijk, omdat in het nieuwe kabinet van PVV, VVD, NSC en BBB een aparte staatssecretaris Participatie en Integratie komt, dat onder het ministerie van SZW valt. Een belangrijk doel van de Wet inburgering is dat nieuwkomers, zoals statushouders, de taal leren en in de samenleving integreren. De beoogd staatssecretaris Participatie en Integratie is Schiphol-VVD'er Jurgen Nobel.