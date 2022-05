Kabinet erkent institutioneel racisme bij Belastingdienst maar spaart daders

30 mei 2022 - 15:02

Nee, Arjan, sinds Baudet de woorden elite en kartel gekaapt heeft, mogen "linkse" reageerders geen gebruik meer maken van die 2 woorden. Je hebt het over een contradictio in termninis, de politiek is aantoonbaar onbetrouwbaar, maakt altijd gebruik van gesloten deuren, slaan uit principe niets op, notuleren alleen indien nodig en zijn constant hun geheugen kwijt. Nu doet van Rij weer de zoveelste poging om het kleiner te doen voorkomen, en er volgen vast nog een paar. Gewoon aangeven dat je dienst fout zit - punt, is onmogelijk. We hebben weer een nieuw woord voor scrabble : normoverdragend. Het was zelfs nog niet bekend bij de spellingcontrole. Het zal vast nog een reeks nieuwe woorden opleveren zoals Rutte doctrine, verkeerd herinneren, parafraseren van SMS-jes. Ik sta er elke keer versteld van dat ze nog meer nieuwe WC eenden uit de hoge hoed van Rutte kunnen toveren, die fout beleid blijven goedpraten. Op een bepaald moment moet de voorraad toch op zijn. Geen wonder dat 3/4 van de bewindslieden van Rutte 3 nog geen andere baan hebben, de rest zit in Rutte 4. Uiteraard betekent de erkenning nog helemaal niets voor de slachtoffers, het is natuurlijk erg complex en er moeten nog een reeks commissies en werkgroepen zich er mee bemoeien en zo lang de uitkomst van de parlementaire enquête, kunnen ze wachten tot ze een ons wegen. Dat gebeurt nu ook al met de 47.000 van het Toeslagschandaal.