Kabinet en oppositiepartijen PvdA en GroenLinks tonen weinig respect voor onze rechtsstaat en Grondwet

31 mei 2023 - 7:13

Beste Antoine, het zijn handelingen die voorsorteren op wat er nog komen gaat, en mede met hulp van dit soort wijzigingen in de wet makkelijker tot stand kunnen komen. Het is het (gesloten) Systeem waar op Wereldschaal met andere Systemen(met hun eigen zelfvernietigingsprotocollen) geconcurreerd wordt, die de onherroepelijk weg naar de bodem en zelfvernietiging heeft ingezet. Mensen instrumentaliseren via de Ratio (leeftijdsgrenzen), maakt dat het Irrationale mogelijk wordt. Lees maar wat er in de kop staat, "Ouderenprobleem" https://www.bnnvara.nl/joop/artikelen/actiz-en-minister-helder-weten-de-oplossing-voor-het-ouderenprobleem Stukje tekst uit "Welcome to the Machine" van het album "Whish you were Here" "Welcome my son Welcome to the machine What did you dream? It's alright we told you what to dream"