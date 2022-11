Kabinet en coalitie brengen belangrijke boodschap aan de LHBTQ+ gemeenschap Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 289 keer bekeken • bewaren

Je kunt communiceren met personen en groepen zonder dat dit je bedoeling is. Zij trekken conclusies uit je woorden en je daden die voor anderen zijn bedoeld. Op deze manier brengen de regering en de coalitie nu een belangrijke boodschap aan de LHBTQ-gemeenschap. Die lijkt een beetje op de mededeling van premier Rutte destijds aan jongeren met een migratieachtergrond: je moet jezelf invechten.

Tel maar na: eerst legt de regering een Kamermotie terzijde om in Qatar van de tribune weg te blijven. Daarna worden mildere moties – ga met een “sobere” delegatie, houd de koning thuis, ook bij grote winkansen – verworpen.

In Qatar zelf laten KNVB en elftal compleet met de heldhaftige Louis zich intimideren door de FIFA: als de aanvoerder een one love-armband draagt tijdens de wedstrijd, krijgt hij een gele kaart aan zijn broek. Dat risico durfden ze niet te nemen.

Een Duitse minister had op de tribune nadrukkelijk een one love-armband om de arm. De Mannschaft liet vlak voor de wedstrijd met handgebaren zien dat de spelers monddood werden gemaakt.

Nu komt de match tegen het nationaal elftal van Qatar er aan. Daar gaat de minister van sportzaken Conny Helder heen. De KNVB heeft haar al opgeroepen de band toch vooral in de koffer te laten. En volgens velen is dat ook raadzaam, want ze zit straks naast de emir zelf in het stadion. In plaats daarvan zal zij hopelijk het kleine speldje dragen dat de spelers ook op hun shirt zullen steken. Anders zou zijne majesteit immers verstoord kunnen zijn. Dan bereik je niks met zo’n man.

De Qatarese regelgeving rond homoseksualiteit is al sinds jaar en dag ongeveer hetzelfde als de aangescherpte wetgeving die onlangs door Rusland werd afgekondigd. Echt geen spat verschil. Toch hoor je nooit dat de toon tegenover Poetin een echte dialoog in de weg staat. Voor de emir van de religieuze dwangstaat Qatar gelden kennelijk andere normen. Die moet je te vriend houden vanwege het nationale belang. Ministers uit andere Europese landen met dezelfde belangen denken daar anders over. Die beseffen kennelijk dat met de emir en zijn aanhang nooit te praten zal zijn over de toepassing van wetten die volgens hen door God gegeven zijn. Dan kun je alleen maar demonstreren hoezeer je die afwijst. Dat heeft het Duitse kabinet dan ook gedaan. Het Nederlandse durft zo’n demonstratie niet aan. Emir – Helder 10-0, tenzij ze die band tóch draagt.

Dit nu is de belangrijke mededeling aan de LHBTQ+ gemeenschap die dit gedrag met zich mee brengt. Als puntje bij paaltje komt, staan jullie er alléén voor. Dat in Nederland zelf homohaters vergenoegd in hun handjes knijpen en hun eigen perverse gelijk bevestigd zien, kan regering en coalitie niet schelen. Je moet immers niet provoceren en in dialoog blijven. Dit kan in bepaalde kringen tot de volgende redenering leiden. Iedereen is gelijk. Waarom wordt zo’n emir wel ontzien en wij niet als wij toevallig met een groepje macho’s over straat banjeren? Respect! Door hun halfhartige houding hebben regering en coalitie de positie van de LHBTQ+ gemeenschap dan ook schade toegebracht.

Dat is niet de hele boodschap. “Red jezelf” betekent ook “organiseer je zelf”. De belangenvereniging COC heeft 6500 leden. Dat zouden er tienduizenden moeten zijn, Nog niet veel bij een totaal aantal LHBTQ+-ers van anderhalf miljoen. Zo ontstaat een massaorganisatie die idealiter wordt aangevoerd door een militant bestuur dat alle discriminatie en geweld tegen LHBTQ+-ers met naam en toenaam aan de kaak stelt, die eisen stelt aan politiek en maatschappij, die demonstraties organiseert op de manier van Extinction Rebellion en ook een beetje van de boeren, want een aantal LHBTQ+-ers rijdt op zware motoren. Een bestuur tenslotte dat overal waar nodig eren professionele lobby voert en alle kandidaten voor provincie, raad en Kamer vraagt een eisenpakket te ondertekenen. Zo niet, dan volgt een negatief stemadvies.

Het motto is: wees één. Pik niks. Niemand anders zal je bevrijden. Dat kunnen onderdrukten alleen zelf in vereniging, met elkaar. Vertrouw op je eigen kracht en vooral op je eigen hersens. Wacht niet af. Neem het initiatief in handen.

