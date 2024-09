Kabinet en coalitie beschamen de Nederlandse strijdkrachten

Er is al veel kritiek geleverd op het besluit van het kabinet om de ongeveer 200 Afghaanse medewerkers van het Nederlandse leger, die nog niet in veiligheid zijn gebracht, te laten barsten. Ze worden door de Taliban als landverraders beschouwd en moeten dan ook net als hun gezinsleden vervolging en executie vrezen.

Een wezenlijk aspect in deze misse affaire is tot nog toe buiten beschouwing gebleven. Het is allemaal een diepe belediging van de strijdkrachten en de Nederlandse vlag.

Toen Kaboel viel, kostte het Afghaanse medewerkers al de grootste moeite om met hun gezinnen weg te komen. Oog in oog met de nederlaag tegen de Taliban hebben de medewerkers van de ambassade zich niet van hun beste kant laten zien. De situatie was zo ernstig dat minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag zich genoodzzaakt zag de politieke consequentie te nemen en af te treden. Op dat moment was haar partijgenote Kajsa Ollongren minister van Defensie. In een jaar wist zij ongeveer 2292 Afghaanse medewerkers naar Nederland te krijgen. Dat vergde veel improvisatievermogen en stuntwerk, zoals bljjkt uit het relaas van luitenant kolonel Maurice "Skunk" Schonk in de Defensiekrant. Zo kreeg de deconfiture van Kaboel toch iets van een heldenverhaal, een beetje zoals de ontruiming van Duinkerken door de Britten in 1940.