Kabinet doet nog steeds te weinig om klimaatcrisis te bezweren Nieuws • Vandaag

Er zijn dringend nieuwe maatregelen nodig om de vernietigende uitstoot van CO2 tegen te gaan en het Europese doel voor 2030 te halen. Dat constateert het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) in de nieuwste editie van de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) die ieder jaar gepubliceerd wordt. In dat rapport staat wat er moet gebeuren op het gebied van het terugdringen van broeikasgassen als CO2, energiebesparing en opwekken van energie met klimaatvriendelijke bronnen. In 2030 moet de uitstoot vermindert zijn met 55 procent ten opzichte van wat er in 1990 werd uitgestoten, om de klimaatverandering een halt toe te roepen.

De raming van het PBL is een tegenvaller voor minister Rob Jetten (Klimaat en Energie, D66), die juist ambitieus klimaatbeleid wil voeren. Als nationaal doel hanteert het kabinet 60 procent CO2-reductie om, naar eigen zeggen, de 55 zeker te halen. „Als je streeft naar 60 procent lagere emissie, dan moet het beleid ambitieuzer”, licht PBL-onderzoeker Pieter Hammingh toe. In het gunstigste geval zorgt het huidige concrete beleid ervoor dat de CO2-uitstoot in 2030 halveert. In het slechtste scenario is de reductie slechts 39 procent. Vooral in verkeer, landbouw en ‘gebouwde omgeving’ (woningen, kantoren, openbare gebouwen) zijn de klimaatdoelen van het kabinet buiten bereik. „Daar is echt nieuw beleid nodig”, aldus Hammingh.

Het terugdringen van de uitstoot is wel enigszins verbeterd ten opzichte van vorig jaar maar in de praktijk verslechterd omdat de doelen door het nieuwe zijn verhoogd. Die verhoging was nodig om de gewenste doelen te bereiken. Het is overigens niet alleen kommer en kwel wat het PBL constateert. Zo is in 2030 85 procent van de stroomproductie afkomstig van klimaatvriendelijke opwekking, met dank aan de windparken op zee. Vorig jaar voorzag het PBL nog dat het ruim 10 procent minder zou zijn.

De lange kabinetsformatie heeft de aanpak van de klimaatcrisis geen goed gedaan maar er spelen ook andere factoren, schrijft het AD:

Er zijn problemen met het vinden van voldoende arbeidskrachten om Nederland ‘groener’ te maken, het verkrijgen van vergunningen gaat stroperig, grondstoffen zijn moeilijk te krijgen en ons elektriciteitsnetwerk kan de verduurzaming nauwelijks bijbenen. Een ander probleem is dat veel plannen nog onvoldoende zijn uitgewerkt. Het effect op het klimaat is daardoor nauwelijks te berekenen en dus zijn ze ook niet meegenomen in deze berekening. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de plannen voor het rekeningrijden, nieuwe energiebelastingen, en het terugbrengen van de uitstoot van stikstof waar boeren al maanden fel tegen protesteren.

Het gaat niet alleen landelijk mis. De NOS meldde eerder vandaag dat honderden ambtenaren in Amsterdam een alarmbrief hebben geschreven omdat de gemeente te weinig doet aan het bestrijden van de klimaatcrisis die een grote bedreiging gaat vormen voor de stad.