Kabinet brengt stikstofboodschap volgens het boekje

11 jun. 2022 - 13:28

Mijn veronderstelling was dat dit niet gebracht is als een overeenkomst ontstaan door het poldermodel. Het kwam op mij over als slikken of stikken, en de arrogantie van de macht van Rutte 1 tm 4 bewijst dat ook door de kadaver discipline van de coalitie partijen. Waardoor de laatste 12 jaar amper een motie of aanpassing is aangenomen en als het werd aangenomen, werd hij niet uitgevoerd of ging er zo veel tijd overheen, dat het resultaat zinloos was. Ik zie geen nieuwe bestuurscultuur, geen verbetering van de leefomstandigheden van de slachtoffers van het falende systeem. Wel radicale ideeën, waarbij de gevolgen zoals eerder weer bij een relatief kleine groep wordt neergelegd, die de uitslag van de verkiezingen niet zal beïnvloeden. De verdeel en heers tactiek zorgt voor controverse en niet tot het bereiken van een evenwichtige uitkomst. Het is dus geen oplossing volgens het poldermodel, dat geldt al 12 jaar niet meer. Het is vooral de repressie van een onaantastbare overheid, die de vele maatschappelijke instanties uitgeschakeld hebben of omgevormd tot een pro-regering standpunt, en daar doet de MSM aan mee. De controlerende en toezichthoudende instanties zijn tandeloos en dat weet deze regering maar al te goed.