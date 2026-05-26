Het kan wél! Kabinet blokkeert overname DigiD door Amerikanen

De omstreden overname van Solvinity, het bedrijf achter het identificatiesysteem DigiD van de Nederlandse overheid, door het Amerikaanse Kyndryl wordt door Willemijn Aerdts (D66), staatssecretaris van Economische Zaken verboden. Zij wil met het verbod het publieke belang beschermen.

Bij Solvinity worden de gegevens van DigiD, die nodig zijn om te communiceren met bijvoorbeeld de Belastingdienst, opgeslagen. Als het Amerikaanse IT-bedrijf Kyndryl deze gegevens in handen zou krijgen, heeft ook de Amerikaanse overheid er toegang toe en kan die zelfs blokkeren.

De NOS meldt:

De staatssecretaris heeft de overname door Kyndryl laten toetsen door het Bureau Toetsing Investeringen (BTI), dat bekijkt hoe groot de risico's zijn voor de nationale veiligheid. Dat adviseert om de overname volledig te verbieden. De staatssecretaris heeft dit advies overgenomen. Kyndryl heeft altijd gezegd dat Nederlandse gegevens geen gevaar lopen na de overname. Het bedrijf laat in een reactie weten "uiterst teleurgesteld" te zijn en spreekt van een "politisering" van het proces.

