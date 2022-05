Kabinet bedrijft nu de achterkamertjespolitiek die is uitgevonden door Pechtold

Kee & Van Jole bespreken de terugkeer van Nilüfer Gündoğan in de Tweede Kamer. Kee vertelt hoe het mis ging. Ze liet het niet bij een kort statement maar gaf ook interviews. Bij de laatste daarvan ging het mis. Ze werd door emoties overmand. Kee zag het met verontrusting aan. Volgens Van Jole is het een gevolg van de slechte afwikkeling van het arbeidsconflict. Kee stelt dat dat toch aan haarzelf ligt.

Daarna vertelt Kee over het de onderhandelingen in het Voorjaarsoverleg. De regeringscoalitie moet de oppositie zien te winnen voor de begroting. Dat gaat er niet gemakkelijk aan toe. Van Jole constateert dat de overlap tussen coalitie en oppositie slecht is voor de politieke interesse bij de burgers. "Straks is voor niemand duidelijk wie wat precies bereikt heeft." Kee merkt op dat het al sinds Rutte II zo aan toe gaat. Van Jole wijst er op dat het Pechtold was die deze achterkamertjespolitiek initieerde. "Er zijn toen allemaal beslissingen genomen die achteraf gezien verkeerd waren."