Kabinet aan samenleving: Armoede door energiecrisis en inflatie zelf oplossen

16 aug. 2022 - 12:32

Zoals ik al eerder aangaf, zo een beetje een maand voor de verkiezingen van vorig jaar. D66 is nooit links geweest, D66 is nu ook niet links en D66 zal nooit links worden. Mevrouw Kaag is nooit links geweest, is nu ook niet links en zal ook nooit links worden. Thatcher was ook niet links tenslotte. Dit is gewoon een oproep om het maatschappelijke krachtenveld het maar te laten oplossen maar de overheid gaat zich er niet mee bemoeien. Fijn voor de mensen die een uitkering hebben of die in het lagere segment werken op de arbeidsmarkt. Die gaan een leuke tijd tegemoet.

1 Reactie