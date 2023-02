19 feb. 2023 - 8:38

'wat het betekent een beschaafd land te zijn. Voor mij horen hekken daar niet bij' In het zeer verwarde hoofd van Kaag is de EU al een land. Dat is wel heel bijzonder. Het land waar zij een rol in de regering speelt, en ook dat is voor haar niet heel duidelijk want de laatste keer dat ik naar de opstelling keek was ze minister van Financiën, is juist een land van hekken. Loop of rij eens een rondje en zie dat we alles oplossen met hekken en afscheidingen. Vind een Hollander in het buitenland en je ziet dat de hekken alleen maar groter worden. De waarde die ze zou kunnen hebben is financiële ruimte creëren om de instroom te betalen, of gewoon de grens aangeven wanneer die bereikt is. Maar grenzen zijn ook al iets waar ze haar hoofd niet omheen lijkt te krijgen. Haar introductie was goed getimed en gaf hoop, maar die is ondertussen wel helemaal de grond in geboord. Hoogste tijd voor een functie elders. Laat ze maar weer helemaal in haar eentje chemische wapens gaan opsporen of zo.

