Kaag twijfelt of kabinet-Rutte IV de eindstreep wel haalt

D66-leider en vicepremier Sigrid Kaag weet niet of het kabinet-Rutte IV de kettingcrises waaraan het op zijn minst medeschuldig is zal overleven. Dat heeft ze gezegd in het WNL-programma Goedemorgen Nederland. Kaag zei daarbij dat het wel de inzet is om eruit te komen.

Zondag had Mark Rutte al bij WNL gezegd dat er “een paar spannende momenten” aankomen, typisch Ruttiaanse verzwakkingen voor enorme vraagstukken, zoals de stikstofuitstoot en de asielopvang. Ook Rutte had daarbij gezegd er wel vanuit te gaan dat zijn kabinet die kan oplossen, “maar je weet het nooit zeker”.

Kaag zei maandag dat het belangrijk is dat het kabinet de rug recht en “de eigen veerkracht” moet hervinden. Over de gemaakte afspraken rond asiel of de stikstofuitstoot is binnen de coalitie inmiddels de nodige wrijving. Zo hebben ChristenUnie en het CDA al laten weten dat de streefdatum voor het terugdringen van de uitstoot best nog wat vooruit kan worden geschoven. "Maar ik heb altijd gezegd: we doen het goed, of we doen het niet,” aldus Kaag die Rutte nog maar kort geleden liet weten “hier scheiden onze wegen” alvorens opnieuw met hem in een kabinet plaats te nemen.