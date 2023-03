Kaag is moediger dan Van der Plas

Caroline van der Plas heeft in een gesprek bij het mannenprogramma VI bekendgemaakt dat ze zaterdag niet naar de boerendemonstratie in Den Haag gaat. Ze voelt zich daar niet veilig vanwege bedreigingen. Van Jole stelt dat het vreselijk is dat mensen bedreigd worden maar plaatst wel een paar kanttekeningen. “Het komt haar ook wel goed uit om daar weg te blijven. Het wordt mogelijk een explosieve dag omdat zowel de boeren als Extinction Rebellion naar Den Haag gaan. Niemand weet wat er gaat gebeuren. Maar er komen niet alleen boeren maar ook burgers, zoals zij dat noemt. Dat zijn wappies. En daar wil ze bij wegblijven.” Volgens Van Jole wil ze misschien niet het risico lopen dat daar iemand tussen staat met bijvoorbeeld Kaag aan een galg, zoals eerder gebeurde. Hij vindt het ook opvallend dat het de eigen keuze is van Van der Plas. “Het is geen politieadvies. Dat mag maar je kunt je afvragen of je dan wel politiek leider moet zijn. Kaag is dan toch moediger. Die treedt die wappies met fakkels gewoon tegemoet. Terwijl haar voorganger, Els Borst, vermoord is door een wappie, in de zin van iemand die geen onderscheid meer kan maken tussen werkelijkheid en fantasie.”