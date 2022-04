Rechtse Bal

23 apr. 2022 - 9:53

In de persconferentie bleek mij al heel snel dat Kaag het knechtje is van het bestuur, en dan met name die bebaarde brabbelaar en de muurleunende dame. En de spindokter die kwam met het sublieme idee van een verloren mobiel en 3 uur slaap in 2 dagen kan ook wel met vervroegd pensioen.