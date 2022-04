Kaag betuigt spijt voor kille behandeling slachtoffer grensoverschrijdend gedrag Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 74 keer bekeken • bewaren

Sigrid Kaag heeft op een persconferentie openlijk spijt betuigd voor haar "te zakelijke" niet empathische benadering in het contact met de ex-medewerker die slachtoffer werd van grensoverschrijdend gedrag door partijkopstuk Van Drimmelen. Ze zegt dat ze geen kennis heeft genomen van de veelbesproken bijlage waarin geconcludeerd wordt dat er wel degelijk sprake was van grensoverschrijdend gedrag. In het officiële rapport over de kwestie werd gesteld dat dat niet het geval was. De vrouw, die werkzaam was op het partijbureau, zag zich genoodzaakt haar baan op te zeggen. Van Drimmelen kon zijn werk als voorzitter van de commissie die kandidaten selecteert hervatten.

Partijvoorzitter Victor Everhardt maakte ook excuses aan het slachtoffer en aan alle leden.

De NOS schrijft:

"Ik heb haar, ondanks haar twijfel, aangespoord om deel te nemen aan het onderzoek", zei Kaag, die erkende dat ze wellicht te afstandelijk was geweest. "Hier heeft een vrouw te lang geen erkenning gehad van geleden pijn en dat is verschrikkelijk." Kaag zei verder dat de partij zowel in 2016, toen het speelde, als vorig jaar voortvarender had moeten handelen.