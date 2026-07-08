Justitie vervolgt Tata vanwege moedwillige vervuiling omgeving Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 405 keer bekeken • Bewaren

Het Openbaar Ministerie (OM) gaat Tata Steel strafrechtelijk vervolgen. De staalproducent heeft opzettelijk schadelijke stoffen uitgestoten en heeft daarmee de gezondheid van omwonenden in gevaar gebracht. De vervolging volgt op een massa-aangifte door advocaat Bénédicte Ficq. Namens 800 omwonenden deed zij in 2021 aangifte tegen Tata. De NOS bericht:

“Die aangifte was aanleiding voor een jarenlang onderzoek. Dat liet het OM uitvoeren door de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) met hulp van andere politie- en milieudiensten. Het onderzoek geeft genoeg aanknopingspunten voor strafrechtelijke vervolging, zegt het OM. Of ook leidinggevenden van Tata persoonlijk vervolgd zullen worden, wordt nog onderzocht. Op 20 november dit jaar start de zaak, met een regiezitting.”

Willem Wiskerke, industrie-expert bij Greenpeace Nederland, is ingenomen met de strafrechtelijke vervolging van Tata. “De tijd dat grote vervuilers wegkomen met het straffeloos toebrengen van schade aan onze gezondheid is voorbij”, stelt hij in een reactie. “De samenleving pikt dit niet langer. Dit is een erkenning dat moedwillig vervuilen om meer winst te maken crimineel is en niet langer getolereerd wordt. ”