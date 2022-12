Justitie vervolgt Jelle Brandt Corstius wegens smaad na MeToo-relaas

Het Openbaar Ministerie sleept journalist Jelle Brandt Corstius voor de rechter. De VPRO-presentator schreef in 2018 in Trouw dat hij als redacteur bij de talkshow Baren & Van Dorp in 2002 tegen zijn wil seks had gehad met een collega. Brandt Corstius herhaalde zijn relaas in DWDD en noemde geen naam maar vanwege de details werd snel duidelijk wie het betrof. TV-producent Gijs van Dam trad daarop zelf naar buiten om zich te verweren en deed vervolgens zes keer aangifte tegen Brandt Corstius wegens smaad. Volgens Van Dam was er wel sprake geweest van seks maar nooit van enige dwang. Justitie seponeerde de aangifte aanvankelijk tot twee keer toe maar Van Dam wist via de rechter vervolging af te dwingen.