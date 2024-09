Justitie neemt spionagebril in beslag bij huiszoeking minnares Italiaanse cultuurminister Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 362 keer bekeken • bewaren

De Italiaanse politie heeft in het bewoonde moderne deel van de historische stad Pompeii huiszoeking gedaan in het huis van een social influencer die de minnares bleek van de minister van Cultuur in het ultrarechtse kabinet van premier Giorgia Meloni. Styliste Maria Rosaria Boccia was door minister Gennaro Sangiuliano, voorheen journalist bij een uiterst rechtse activistische krant, ook aangesteld als persoonlijk adviseur. In die hoedanigheid zou ze onder meer geheime informatie vergaard hebben over de G7-top die dit weekend in Pompeii werd gehouden.

Het schandaal speelt al enige weken in Italië. De gehuwde Sangiuliano is inmiddels afgetreden en heeft op tv huilend zijn excuses aangeboden aan premier Meloni en zijn echtgenote. Ondertussen is justitie een onderzoek gestart want er lijkt meer aan de hand dan louter overspel. Zo zou de influencer de minister bedreigd en mishandeld hebben. Sangiuliano verscheen kort voor zijn aftreden in het openbaar met een pleister op zijn hoofd.

Vast staat in ieder geval dat ze met een soort spionagebril van het merk Ray Ban, voorzien van ingebouwde camera en microfoon, door het parlement liep. De opnames daarvan plaatste ze zelf op social media. Het is bezoekers verboden om in de parlememtsgebouwen opnames te maken.