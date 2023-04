Justitie doet inval bij hoofdkantoor Europese christendemocraten in onderzoek naar corruptie

Uit berichten in de media valt op te maken dat het justitieel onderzoek niet gericht is op het functioneren van het parlement zelf. De huiszoeking is onderdeel van een al langer lopend onderzoek van de Duitse justitie naar de mogelijk corrupte praktijken van een voormalig campagnemedewerker. Het gaat daarbij om Mario Voigt die nu fractievoorzitter van de CDU in de Duitse deelstaat Thüringen is. Voigt werd in maart 2019 aangesteld als digitale campagnemanager in het Europabrede campagneteam van EVP-fractievoorzitter Manfred Weber (CSU) en de Europese Volkspartij, daarbij zou hij zichzelf bevoordeeld hebben.