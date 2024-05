Jus d'orange dreigt onbetaalbaar te worden door klimaatcrisis, prijzen schieten omhoog

De prijzen van sinaasappelsap rijzen de pan uit. Dat is natuurlijk zuur voor de consument. Zo zeer zelfs dat sommige merken overstappen op andere fruitsoorten, zoals appels en peren (al mag je die natuurlijk niet vergelijken). Een van belangrijkste oorzaken voor het duurder worden voor het favoriete ontbijtdrankje naast koffie, is de klimaatcrisis.

De meeste sinaasappels waar sap van gemaakt wordt komen uit Brazilië en dat land kampt met de ernstige gevolgen van de klimaatcrisis. De oogst is met een kwart afgenomen. Het land heeft vorig jaar een aantal hevige hittegolven meegemaakt die veel bloesem en vruchten niet overleefden. Voeg daarbij dat er een nieuwe ziekte om zich heengrijpt die de sinaasappels bitter van smaak maakt. Voor die ziekte bestaat nog geen middel en experts verwachten dat de desastreuze gevolgen nog gaan toenemen, ook in andere delen van de wereld, schrijft zakenzender CNBC .

Die crisis is momenteel nog niet extreem voelbaar in onze supermarkten. Maar toch lijkt een prijsverhoging voor de consument onvermijdelijk. De hoge kosten van het sinaasappelsapconcentraat zullen uiteindelijk leiden tot hogere contractprijzen in de industrie.