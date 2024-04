Jurylid in Trump-rechtszaak teruggetreden nadat propagandakanaal Fox News haar identiteit onthulde

Waters besprak alle juryleden, die omwille van hun veiligheid anoniem blijven. Toch wist de Fox News-host over jurylid nummer twee al grinnikend te melden dat het om een verpleegkundige ging die in de New Yorkse Upper East Side woont, een masterdiploma heeft, ongetrouwd is, geen kinderen en samenwoont met haar verloofde die in de financiële sector werkt. Dat was voor het jurylid voldoende om door mensen in haam omgeving herkend te worden, wat het risico op bedreigingen en intimidatie zo groot maakt, dat ze nu is teruggetreden.