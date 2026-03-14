Jürgen Habermas, een van de belangrijkste Europese denkers, op 96-jarige leeftijd overleden

Allard van Gent Tekstschrijver en vertaler

De Duitse filosoof en socioloog Jürgen Habermas is op 96-jarige leeftijd overleden. Met zijn ideeën over democratie, debatcultuur en publieke meningsvorming werd hij een van de invloedrijkste intellectuelen van het naoorlogse Duitsland. Habermas overleed in Starnberg in Beieren. Meer dan zeventig jaar lang mengde hij zich in politieke en maatschappelijke discussies – vaak met scherpe argumenten, maar altijd vanuit één overtuiging: democratie kan alleen functioneren wanneer burgers met elkaar in gesprek blijven.

Filosoof van de publieke sfeer

Wereldberoemd werd Habermas met zijn boek Strukturwandel der Öffentlichkeit uit 1962. Daarin beschreef hij hoe een democratie afhankelijk is van een open publieke sfeer waarin argumenten vrij kunnen worden uitgewisseld. Volgens Habermas moeten politieke beslissingen uiteindelijk voortkomen uit rationeel debat tussen burgers. Niet macht, maar het beste argument zou in een democratische samenleving moeten winnen.

Die gedachte maakte hem tot een centrale figuur van de zogenoemde Frankfurter Schule, een invloedrijke stroming in de sociale filosofie. Habermas werkte in de jaren vijftig als assistent van de filosoof Theodor W. Adorno aan het Institut für Sozialforschung in Frankfurt.

Kritische stem in het naoorlogse Duitsland

Habermas werd geboren in 1929 in Düsseldorf en maakte als tiener nog het einde van het naziregime mee. Die ervaring zou zijn denken diep beïnvloeden. Zijn werk stond voortdurend in het teken van de vraag hoe Duitsland na 1945 een stabiele democratie kon opbouwen.

Al in de jaren vijftig mengde hij zich in het debat over de rol van voormalige nazi’s in de Duitse samenleving. Met een scherpe polemiek tegen filosoof Martin Heidegger – die tijdens het naziregime rector van de universiteit van Freiburg was geweest – vestigde hij meteen zijn naam als intellectueel. In de jaren tachtig speelde Habermas ook een centrale rol in de zogeheten Historikerstreit, een fel debat onder historici over de interpretatie van de Holocaust en het nationaalsocialisme.

Inspirator en criticus van de studentenbeweging

Tijdens de studentenprotesten van de jaren zestig gold Habermas als een belangrijke inspiratiebron voor kritische studenten. Tegelijkertijd waarschuwde hij voor radicalisering binnen de beweging. Toen sommige activisten geweld begonnen te rechtvaardigen, sprak hij zelfs van „links fascisme”. Daarmee kwam het tot een breuk met delen van de protestbeweging.

Publieke intellectueel tot op hoge leeftijd

Habermas bleef tot op zeer hoge leeftijd deelnemen aan maatschappelijke discussies. Hij schreef essays over Europese integratie, burgerrechten en de rol van technologie in de democratie.

In 2013 bekritiseerde hij bijvoorbeeld de massale surveillance door de Amerikaanse inlichtingendienst NSA. Volgens hem moet zelfs het werk van geheime diensten in een democratische rechtsstaat controleerbaar blijven. Ook in zijn laatste jaren waarschuwde hij voor het verdwijnen van een rationele debatcultuur in de politiek.

Internationale invloed

Habermas publiceerde meer dan vijftig boeken, waaronder het omvangrijke filosofische werk Theorie des kommunikativen Handelns. Zijn boeken werden wereldwijd vertaald en beïnvloedden generaties filosofen, sociologen en politieke denkers. In 2001 ontving hij de prestigieuze Vredesprijs van de Duitse Boekhandel.

Met het overlijden van Habermas verliest Duitsland een denker die decennialang het intellectuele geweten van het land werd genoemd. Zijn centrale idee blijft actueel: een democratie kan alleen bestaan wanneer burgers blijven praten, argumenteren en naar elkaar luisteren.

Habermas in het Nederlands

Verschillende werken van de Duitse filosoof Jürgen Habermas zijn in het Nederlands verschenen. Enkele voorbeelden zijn De structuurverandering van het publieke domein, Een nieuwe structuurverandering van het publieke domein, Over democratie en Een toekomst voor Europa. Een overzicht van Nederlandse uitgaven van Habermas is te vinden bij uitgeverij Boom.

Politieke reacties

De Duitse politieke top heeft gereageerd op het overlijden van de filosoof Jürgen Habermas. Frank-Walter Steinmeier noemt Habermas in een condoleancebrief aan diens familie “een grote verlichter die de tegenstrijdigheden van de moderniteit heeft doorgrond”. Volgens de bondspresident leerde Habermas Duitsland “het ethos van het democratische debat” en stelde hij de emancipatie van de mens centraal in zijn denken.

Ook bondskanselier Friedrich Merz reageerde op het overlijden van de filosoof. Hij spreekt van “een van de belangrijkste denkers van onze tijd”. Volgens Merz heeft Habermas met zijn scherpe analyses het democratische debat ver buiten Duitsland beïnvloed.

