Jumbo zwicht voor dreiging met boerenblokkade, censureert campagne tegen praktijken zuivelindustrie

Wakker Dier voert een bewustwordingscampagne onder consumenten over de zuivelindustrie. In advertenties en clipjes toont de organisatie, die opkomt voor het welzijn van zogeheten consumptiedieren, de veelal onbekende en ongewenste praktijken van veeboeren. Het ligt voor de hand om de consumenten daarop te attenderen op de plekken waar ze hun zuivelproducten kopen. Dus hangen de affiches vooral in de buurt van supermarkten.

Een boerenactivist eiste maandag dat die campagne onmiddellijk gestopt wordt. "Zeg ⁦@JumboSupermarkt⁩ zijn jullie nou helemaal van het padje, moet er weer een Dc geblokkeerd worden of wat?" twittert de activist dreigend. DC slaat op distributiecentrum. Jumbo is een van de supermarktketens die door protesterende boeren getroffen is met illegale blokkades. Verschillende centra werden de afgelopen dagen onbereikbaar gemaakt waardoor de bevoorrading van supermarktfilialen stokte.

Jumbo kwam binnen een uur tegemoet aan de eis van de activist en beloofde dat de affiches niet meer getoond zullen worden. "Hallo Jos! De reclame op dit scherm wordt beheerd door een externe partij. Wij waren niet op de hoogte dat deze zou worden ingezet. De reclame wordt niet meer getoond bij onze winkels," meldde het officiële account.

In reacties wordt furieus gereageerd op deze heftige inbreuk op de vrijheid van meningsuiting. "Door de knieën voor de terreurboer. Serieus, Jumbo? Als dit iets duidelijk maakt, is het wel dat het hele systeem zo rot is als een mispel. Do better."

Ook wordt duidelijk dat de campagne van Wakker Dier daadwerkelijk effect heeft. Iemand merkt op inderdaad minder zuivel te zijn gaan consumeren, ondanks dat ze het zelf erg lekker vindt. Waarop een ander reageert met: "Ik vind het ook lekker, gelukkig zijn er steeds meer alternatieven waar geen koeien voor hoeven te lijden." Daarmee wordt en passant de weg gewezen naar de noodzakelijke verkleining van de veestapel.

Wakker Dier legt in een toelichting bij de campagne onder meer uit: