‘Jumbo trok spotje al terug voordat Johan Derksen kon zeggen: dat moet toch kunnen’

Je kunt dingen niet voortdurend laten gebeuren, “omdat het nu eenmaal zo werkt”, vindt Druktemaker Dolf Jansen. “Ik denk dat het andersom is: als we toestaan dat dingen nu eenmaal zo zijn, dan gebeuren ze en blijven ze gebeuren. Oftewel: als al die voetballers en coaches en voetbalbonden en de fans die niet door de Qatarese bond worden ingevlogen en betaald om positieve dingen te posten, zouden zeggen: ‘fuck it, dit doen we niet, zo gaan we het niet doen’, dan gaat het gewoon niet door.”

“Maar goed, je kunt natuurlijk ook supermarktketen Jumbo zijn en een spotje maken voor het toernooi en daar hossende bouwvakkers in laten opdraven. Want zo doen we dat nou eenmaal als supermarkt. We produceren oranje-meuk, laten B-categorie BN’ers opdraven. En Amnesty International en Cancel Qatar is allemaal leuk en aardig, maar wij gaan echt een te gekke omzet draaien vanaf half november. Zelfs zonder een spotje met hossende bouwvakkers, dat na volstrekt onverwachte ophef al werd teruggetrokken voordat Johan Derksen had kunnen zeggen dat dat toch moet kunnen.”