Jumbo-topman Frits van Eerd in de cel na inval door FIOD Nieuws • Vandaag

Jumbo-topman Frits van Eerd is na een inval in zijn woning gearresteerd. Hij zit momenteel in de cel op verdenking van witwassen. Van Eerd zit vast in alle beperkingen, wat inhoudt dat hij geen contact met de buitenwereld mag hebben, ook net met familieleden. Dat meldt De Stentor.

Het onderzoek richt zich op een witwasnetwerk rondom de motorcross-sport. Het witwassen zou gebeuren via onroerendgoedtransacties, autohandel, onverklaarbare contante stortingen en sponsorcontracten. Spil in het web is Theo E., die in het verleden onder meer ploegleider was van het door Jumbo gesponsorde TvE MX-team. Dinsdag viel de FIOD de villa van Van Eerd binnen, een van de meest vermogende personen van Nederland. Behalve bij de Jumbo-baas werden nog meer adressen doorzocht. In totaal werden negen personen gearresteerd.

