Jumbo deelt wel strafpunten uit aan magazijnmedewerkers maar geen bonussen Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 621 keer bekeken • bewaren

In het online distributiecentrum van Jumbo in Raalte geldt sinds een paar maanden een nieuw strafsysteem. Medewerkers moeten zich houden aan een productie-'norm’ die al bijna niet te halen is. Daar komt nu een telling van strafpunten bij. Maakt een medewerker een fout, dan krijgt hij 1 tot 10 strafpunten. Hoe meer punten de werknemer ‘scoort’ hoe meer represailles hem te wachten staan.

Je kunt bijna geen radio luisteren of tv kijken, of er komt een reclame van Jumbo voorbij. 'En dat voor die prijs; Jummmboo….'

Hoeveel uren zal die olijke acteur Frank Lammers toch doorbrengen in de studio om al die varianten op ‘en dat voor die prijs’ op te nemen, denk ik weleens. En als hij een keer een foutje maakt, wat gebeurt er dan? Deelt Jumbo ook aan Frank Lammers en de medewerkers buiten het distributiecentrum strafpunten uit? ‘Strafpunten’, zult u nu denken? Ja, dat is aan de hand bij Jumbo! Ik zal even uitleggen wat ik nu weer ben tegengekomen tijdens mijn vakbondswerk.

We kennen Jumbo en we weten ook dat de distributiecentra van de supermarkten steeds groter worden. Als je over de snelweg rijdt, bijvoorbeeld bij Woerden of bij Veghel, dan zie je de grote grijs-gele dozen opdoemen tussen de weilanden. In die distributiecentra zijn dagelijks duizenden werknemers aan de slag om te zorgen dat de boodschappen in de winkels en bij de mensen thuiskomen. Zij zorgen dat Jumbo goed boert!

Het is bekend dat de lonen van de medewerkers veelal op het minimum liggen en dat de inspraak op bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden de laatste jaren enorm is uitgekleed. Maar ja, wat er binnen die dozen afspeelt is voor ons onzichtbaar, dus bestaat het niet.

Afgelopen week was ik wéér in gesprek over de hoge werknormen met een groep arbeidsmigranten die bij Jumbo werken. Een van de nieuwe FNV-leden (trots dat wij als vakbond groeien!) stuurde mij een foto van een nieuw puntensysteem dat op zijn werk wordt toegepast. Maakt een medewerker een fout door bijvoorbeeld een verkeerd aantal in te pakken dan krijgt hij één strafpunt. Maar een verkeerde mix? Dan heb je gelijk 3 strafpunten aan je broek hangen. En wat gebeurt er als er een medewerker uitmuntend presteert en alles via die ‘productienorm’ haalt? Helemaal Niks. Hard werken wordt niet beloond.

Belachelijk dat mensen in deze enorme dozen zo worden opgejaagd, terwijl het al zwaar, intensief maar ook gevaarlijk werk is. Jumbo, ‘het fijne familiebedrijf’ verzint weer nieuwe manieren om zijn werknemers als beesten achterna te zitten. Tuurlijk mag je inzet verwachten van je werknemer, daar is niks mis mee. Maar wel op een menselijke manier en met iets meer respect en waardering.