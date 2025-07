Juli 2025: slavernij onder toezicht van een overheidsinstelling Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 209 keer bekeken • bewaren

De losgeslagen jeugd van Coevorden is erin geslaagd de komst van een groepje asielzoeksters tussen de vijftien en de achttien jaar tegen te houden. Als wij zestig jaar geleden als vijfde klassers op de middelbare school hadden vernomen, dat er leuke meiden naar de stad kwamen, waren we zeker naar de kapper gegaan. De magnaten onder ons zouden dan met hun Puch, hun Kreidler of hun Zundapp rondrijden in de hoop dat er eentje achterop wou. Ik zelf had trouwens geen bromfiets. Als die in mijn tijd waren gekomen, had ik het daarom totaal kunnen vergeten.

Maar de tijden zijn veranderd en blijkbaar snap ik ze niet meer. Er is grof geweld gepleegd in Coevorden om een krankzinnige reden en de burgemeester geeft de relmakers hun zin. Dat is besturen anno 2025.

Er is nog iets wat ik als boomer moeilijk vind om te begrijpen. Dat de Kamer niet terugkomt van reces om een urgente zaak te regelen. In de week van Keti Koti haalde men minderjarige asielzoekers weg uit een opvang omdat ze aan het werk waren gezet, zo meldt de NRC. Nederland kent 11.000 minderjarige asielzoekers. Die vallen allemaal onder de verantwoordelijkheid van het Nidos. Het is een onafhankelijke voogdij-instelling maar heeft die taak wel van de Staat gekregen. Die is ook betaalmeester met een subsdie van €275 miljoen per jaar. Het Nidos kan zich dan ook een uitgebreide website vertegenwoordigen met zo ongeveer de meest intens zelffeliciterende toon in Nederland.

Er komen steeds meer signalen dat de kwestie in Apeldoorn het topje is van een ijsberg. Veel meer opvanggezinnen lijken de hun toevertrouwde jongeren aan het werk te zetten. Dan verschijnen ze bijvoorbeeld niet op school. Wat de aard van dat werk betreft, het kan ook drugs runnen zijn. Het lijkt alsof onder de ogen van het Nidos netwerken functioneren die minderjarigen Europa in smokkelen voor het verrichten van werk.

Daar bestaat een woord voor slavernij. Het heet niet zo. Het ziet er niet zo uit. Maar het is het essentieel wel. En die slavernij vindt onder het oog van de overheid plaats. In de NRC kunnen we het lezen dat het Nidos het zo hardstikke druk heeft. Op de eigen website staat: "Een interculturele aanpak zorg voor resultaat".

Inderdaad.

Dit is bittere ernst. Zeker als je bedenkt dat in Nederland een onbekend aantal minderjarigen zonder papieren en dus zonder welke bescherming dan ook verblijft.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd bracht op 1 juli enkele zorgelijke feiten over het functioneren van het Nidos in de regio Apeldoorn naar buiten. Het Nidos reageerde daar onmiddellijk op. De eerste zinnen zijn tekenend: "Nidos herkent en onderschrijft de conclusies en de verbeterpunten uit het rapport van de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd over de regio Apeldoorn. In het bijzonder zijn we trots op de conclusie dat onze medewerkers zich met bevlogenheid inzetten voor de jongeren en dat jongeren aangeven zich gehoord te voelen".

Het is de bekende "stinkende best"-reactie van bestuurders die bezig zijn hun huid te redden. Het Nidos publiceerde bovendien een uitgebreid rapport vol wollige taal over aan te passen procedures.

Men pakt de verbeterpunten op. Dat wil zeggen: men laat het gaan. Men is op reces. Men viert vakantie. Mathieu van der Poel draagt de gele trui.

En we zijn hartstikke trots op onszelf.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.

