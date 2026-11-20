Juist met Black Friday torpedeert het kabinet de essentiële korting voor personeel Opinie Vandaag • leestijd 3 minuten • 163 keer bekeken • Bewaren

Linda Vermeulen Bondgirl FNV en cao-onderhandelaar Persoon volgen

co-auteur: Daniëlle Wiek (vakbondsbestuurder FNV Handel)

Dit kabinet wilde de WW verkorten, de WIA verslechteren, de AOW-leeftijd verhogen. Maar over geen enkel ander onderwerp krijgen we bij onze vakbond FNV Handel zoveel berichten binnen als over het schrappen van de fiscale regeling voor bedrijven om een personeelskorting te geven. Juist nu medewerkers in winkels en distributiecentra wekenlang druk zijn met de mega-sale rond Black Friday, zien zij hoe het kabinet de korting die zij zélf krijgen op producten uit de eigen winkel, torpedeert.

Hoe zit het precies met de personeelskorting? Nu krijgen medewerkers van Hema, EkoPlaza en andere winkels jaarlijks tot 500 euro korting op producten uit eigen winkel. ‘Een blijk van waardering’ hoor je dan in de publieke opinie. Maar in werkelijkheid gaat het om koopkracht, om geld dat mensen hard nodig hebben. Voor de gemiddelde winkelmedewerker, die 24 uur per week werkt en een fractie boven minimumloon verdient, staat dit bedrag gelijk aan ongeveer 2,3% van het loon. Dat is fors. Dit gaat dus niet alleen over korting op een paar boodschappen of een product uit de winkel. Dit gaat over inkomen.

Strikt genomen blijft de personeelskorting voor veel medewerkers bestaan, omdat het is vastgelegd in cao of personeelscontract. Maar door de ingreep van VVD-minister Heinen, verdwijnt de fiscaal-gunstige regeling voor bedrijven. Daardoor wordt het voor werkgevers duurder om dezelfde personeelskorting te blijven geven. Nou zul je denken: grote concerns met steenrijke eigenaren zoals C&A, Zeeman, Ahold-bedrijven kunnen dat best wel aan. Dat is ook waar! Maar we weten allemaal dat deze bedrijven scherp sturen om werkenden zo min mogelijk te betalen. Te verwachten is dat de winkelketens linksom of rechtsom proberen deze extra fiscale kosten op de medewerkers te verhalen.

Er was de afgelopen tijd veel te doen over het belastingplan, waar ook deze ingreep in de personeelskorting deel van uitmaakte. De minieme bijdrage die gevraagd werd van de extreem rijken was voor de VVD aanleiding om een kabinetscrisis uit te roepen. Wat steekt dat schril af tegen het gemak waarmee het kabinet wegkomt met de ingreep rond de personeelskorting die juist de mensen raakt die zich een slag in de rondte werken.

Het kabinet schat in dat de maatregel een bedrag oplevert van 123 miljoen euro. Maar dat valt zeer te betwijfelen. De gedachte van de minister is dat werkgevers ondanks de belastingwijziging doorgaan met het geven van de personeelskorting – wat de staatskas dus extra belasting oplevert. Die raming klopt alleen wanneer werkgevers de personeelskorting grotendeels blijven geven. Als vakbond moedigen we werknemers aan om op te komen voor deze arbeidsvoorwaarde. Maar nu al krijgen we meldingen dat concerns manieren bedenken om de personeelskorting te schrappen. De ingreep dreigt daardoor enkel op papier geld op te leveren voor de staatskas, terwijl werknemers met een bescheiden salaris ondertussen wél een voordeel dreigen kwijt te raken.

De komende tijd bespreken we met onze leden of we de afgepakte 2,3% als éxtra loonsverhoging gaan eisen. Een arbeidsvoorwaarde verdwijnt immers niet zomaar omdat de politiek besluit deze fiscaal duurder te maken. Want wat Den Haag uit de portemonnee van winkelmedewerkers haalt, zetten wij aan de cao-tafel weer op de rekening.

Linda Vermeulen en Daniëlle Wiek