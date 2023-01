Journalisten opgepakt vanwege videobeelden van president Zuid-Soedan die in zijn broek plast

In Zuid-Soedan hebben de autoriteiten zes medewerkers van de publieke omroep opgepakt nadat er beelden zijn verspreid van president Salva Kirr (71) tijdens een openbare plechtigheid in zijn broek plast. De journalisten zijn werkzaam voor de SSBC, de South Sudan Broadcasting Corporation, maakt de mensenrechtenorganisatie Committee to Protect Journalists (CPJ) bekend. De journalisten zijn volgens CPJ gearresteerd door de geheime dienst. De arrestatie is volgens het CPJ een voorbeeld van een vaker voorkomende reactie op onwelgevallige berichtgeving.