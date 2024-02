Journalist weg bij De Telegraaf vanwege eenzijdige Gaza-berichtgeving Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 730 keer bekeken • bewaren

Journalist Fadime Demir vertrekt bij De Telegraaf vanwege de eenzijdige berichtgeving over Gaza. Op LinkedIn en Facebook schrijft ze dat haar medewerking aan de krant “niet meer te verenigen is met mijn waarden als journalist en als mens”. Demir berichtte de afgelopen twee jaar onder meer over de verwoestende aardbeving in Turkije voor De Telegraaf.

“Journalistiek is voor mij geen werk, het is wie ik ben, het is hoe ik mij verhoud tot de wereld waarin ik leef en mijn zoons in grootbreng”, stelt ze. Demir hoopte dat ze van waarde kon zijn op een redactie waar mensen anders dachten dan zij. “[Ik] liet een vaste aanstelling bij de omroep achter omdat ik geloofde dat ik 'out of my comfortzone' mijn licht elders moest laten schijnen en de pen op te pakken voor de grootste en wakkerste krant van Nederland.”