Journalist per ongeluk toegevoegd aan geheime groepschat over Jemen-aanval

De Amerikaanse regering-Trump is betrokken bij een ernstig beveiligingslek nadat Jeffrey Goldberg, hoofdredacteur van The Atlantic, per ongeluk werd toegevoegd aan een Signal-groepschat waarin hoge functionarissen de militaire aanval op Jemen bespraken. Goldberg ontving gedetailleerde oorlogsplannen twee uur voordat op 15 maart de eerste bommen.

In de groepschat, genaamd "Houthi PC small group", deelden onder anderen defensieminister Pete Hegseth, vicepresident JD Vance en veiligheidsadviseur Michael Waltz vertrouwelijke informatie over doelwitten, wapens en aanvalstiming. Goldberg dacht aanvankelijk dat het een nepaccount of desinformatiecampagne betrof, totdat de bombardementen precies volgens het beschreven plan werden uitgevoerd.

Het Pentagon heeft bevestigd dat de groepschat authentiek was en dat Goldberg "per ongeluk was toegevoegd." Volgens nationale veiligheidsexperts kunnen de betrokken functionarissen mogelijk de Spionagewet hebben overtreden door gevoelige militaire informatie te delen via een commerciële app in plaats van beveiligde overheidskanalen.

De situatie is extra opmerkelijk omdat toenmalig presidentskandidaat Trump eerder fel kritiek had op Hillary Clinton voor haar gebruik van een privé-emailserver voor officiële zaken, en omdat Trump zelf in 2023 werd aangeklaagd voor het verkeerd omgaan met geheime documenten.

Tot de leden van de groepschat behoorden ook minister van Buitenlandse Zaken Marco Rubio, inlichtingendirecteur Tulsi Gabbard, en Stephen Miller, adjunct-stafchef van het Witte Huis. Geen van hen leek op te merken dat er een journalist in hun midden was, zelfs niet toen Goldberg de groep verliet, wat automatisch een melding aan de groepsadministrator had moeten sturen.

De topfunctionarissen spreken in de chat ook hun ergernis uit over het feit dat Europeanen in hun ogen weer profiteren van Amerikaanse militaire hulp. Een gebruiker die zich identificeert als vicepresident J.D. Vance zegt dat door Houthi-aanvallen verstoorde scheepvaart via het Suezkanaal veel belangrijker is voor Europa dan de VS. Hij lijkt daarbij ook Donald Trump te bekritiseren. "Ik weet niet of de president zich ervan bewust is hoe tegenstrijdig dit is met zijn huidige boodschap over Europa."