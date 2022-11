Journalist kan het niet laten premiers Nieuw-Zeeland en Finland seksistische vraag te stellen

De leiders van Nieuw-Zeeland en Finland hadden weinig woorden nodig om de seksistische vraag van een journalist te pareren. Die wilde van Jacinda Ardern en Sanna Marin weten of ze elkaar ontmoetten omdat ze vrouwen van dezelfde leeftijd zijn. Het antwoord: nee.

De Nieuw-Zeelandse Ardern voegde eraan toe dat zij en Marin een gesprek hadden, omdat ze beiden premier zijn, niet omdat ze allebei vrouw en relatief jong zijn. Ook vroeg ze of iemand die vraag wel eens had gesteld toen Barack Obama op bezoek kwam bij oud-premier van Nieuw-Zeeland John Key. Die twee mannen schelen slechts een paar dagen in leeftijd.