Journalist Ingeborg Beugel vrijgesproken na fopaanklacht wegens helpen vluchteling

De Nederlandse journalist en Joop-opiniemaker Ingeborg Beugel heeft zich niet schuldig gemaakt aan het verbergen van een ongedocumenteerde. Dat is het oordeel van de Griekse rechtbank, zo meldt Villamedia. Beugel werd samen met de 23-jarige Fridoon uit Afghanistan op 13 juni 2021 gearresteerd op het Griekse eilandje Hydra, waar ze deels woont. Beugel werd ervan beschuldigd hem als ongedocumenteerde voor de autoriteiten bij haar thuis te hebben verborgen. Fridoon kreeg later asiel en woont nu in Nederland.

Het tweetal kwam destijds na een dag weer vrij. "Ik hoop dat de officier van justitie gaat besluiten dat er geen gronden voor vervolging zijn: de clausule in de wet gaat over verbergen van ongedocumenteerden. Ik heb nooit verborgen dat Fridoon bij mij woont, ook in onze juridische correspondentie niet", schreef Beugel na haar aanhouding.

Die vervolging kwam er wel. In hetzelfde jaar dat Beugel zich de woede van de Griekse overheid op de hals haalde door de onmenselijke behandeling van vluchtelingen aan de kaak te stellen. Villamedia schrijft:

Beugel kreeg in datzelfde jaar te maken met bedreigingen, nadat ze de Griekse premier Kyriakos Mitsotakis tijdens een persconferentie vroeg te stoppen met liegen over de Griekse pushbacks, het terugsturen van bootjes met migranten. Mitsotakis reageerde woest en direct na het verschijnen van een video van de persconferentie kreeg Beugel online bedreigingen binnen. Maar ook op straat werd ze doelwit van Mitsotakis-aanhangers. Beugel besloot kort daarop Griekenland te verlaten.

Ruim vier jaar later heeft het hof van Piraeus in Griekenland de journalist in hoger beroep vrijgesproken. De zaak werd meermaals uitgesteld, maar in eerste aanleg veroordeelde de rechtbank haar tot acht maanden celstraf, met drie jaar voorwaardelijk.

De advocaat van Beugel zegt in een verklaring: “Het vanzelfsprekende heeft gezegevierd. Het kan niet zo zijn dat gastvrijheid jegens een buitenlander strafbaar wordt gesteld, ongeacht diens verblijfsstatus. Ondanks recente wettelijke uitwassen die onregelmatig verblijf criminaliseren, is gastvrijheid als ultieme humanitaire daad vanzelfsprekend niet strafbaar”.

Beugel zelf laat weten: “De vreselijke mensen die me in de cel wilde voor het helpen van een vluchteling kunnen de klere krijgen. Net als de rechtse, racistische, xenofobe politici en hun duistere machten die journalisten het zwijgen op willen leggen.”