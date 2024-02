Journalist hangt tegenstribbelende Trump op

Scarborough is een partijgenoot van Trump. Hij belandde in 1994 tijdens de rechtse revolutie van Newt Gingrich in het Huis van Afgevaardigden. Sinds 2003 is hij televisiepresentator. In zijn programma ‘Morning Joe’ belt Trump regelmatig in. Na kritiek op zijn regering noemde Trump de presentator in 2017 op Twitter ‘Psycho Joe’.