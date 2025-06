Josse de Voogd en de rozentuin van het Witte Huis Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 451 keer bekeken • bewaren

Het is een uiting van het Trumpisme in optima forma: de aarde wordt uitgebuit en alles wat in de weg staat, getranformeerd in een egale vlakte.

Donald Trump is nogal in zijn nopjes met de enorme vlaggenmasten die hij in de voortuin van het Witte Huis laat oprichten. Daardoor wordt de aandacht afgeleid door een andere daad van smakeloosheid: het gras in de befaamde Rozentuin wordt vervangen door tegels en wellicht komt er ruimte voor een hardhouten dansvloer.

Dit doet denken aan Josse de Voogd, electoraal geograaf en geliefd goeroe in rechtse kring, vooral omdat hij schepper is van het begrip "afgehaakt Nederland". Hij constateert dat bewoners van PVV-gezinde buurten hun tuinen graag zoveel mogelijk betegelen in tegenstelling tot die van de elitaire GroenLinksers bij wie onkruid welig tiert.

Passen wij de theorie van deze geleerde toe op Donald Trump, dan stellen wij vast dat hij de Rozentuin opoffert aan PVV-denken. Hij ziet de boel het liefst strak betegeld en aan zijn wil onderworpen. De gevolgen voor het klimaat van de massale verstening interesseren hem niet of liever gezegd, dat zijn in zijn ogen allemaal verzinsels.

Zo krijgt het betegelen van de Rozentuin betekenis. Het is een uiting van het Trumpisme in optima forma: de aarde wordt uitgebuit en alles wat in de weg staat, getranformeerd in een egale vlakte. Het is inmiddels lang niet zeker meer of Trump volgende week woensdag nog in Den Haag op de NAVO-conferentie verschijnt. Het kan zo maar gebeuren dat hij dringender besognes heeft in het Midden-Oosten. Toch is het goed te beseffen wat hij daar zal vertegenwoordigen. De asfaltering van alles en iedereen.

U mag wel oppassen met die fraaie grasmat achter het huis of nog erger Uw volkstuin. Straks wordt U nog uitgemaakt voor linkse deuger.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin, zeker nu de laatste putten open blijven. Tevens noem ik de PVV een extreemrechtse partij.