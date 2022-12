Jos van Rey mag gewoon weer meedoen

12 sep. 2013 - 22:17

De hond bij in zijn eigen staart... Joske is dus ook niet geïnteresseerd in de vvd. Joske is geïnteresseerd in zich zelf. En blijkbaar is er een mix van adoratie en niet openbare belangen in het roermondse waardoor ook de overige vvd leden tegen het partijbelang concluderen dat joske mag... Nogmaals... Wat hij doet is het partijbestuur niet blij mee... maar ze kunnen niets. Ze hebben een hele (leden) dag besteed om deze man duidelijk te maken dat ze hem op de achtergrond willen. Ironisch is natuurlijk wel dat hij wat betreft gedachtegoed de perfecte vvd'er is: eigenbelang eerst. De hond bijt in zijn eigen staart...