Joris Luyendijk en Raoul Heertje over Israël en Palestina: 'Ontmenselijken is het ergste wat we kunnen doen'

27 okt. 2023 - 9:21

@Satya 1) De dominante partij als dader definiëren en de onderdrukte partij als slachtoffer is in mijn optiek te simplistisch. Een voorbeeld is de relatie gevangenbewaarders en gevangenen in een Nederlandse gevangenis. Ook in deze situatie is sprake van onderdrukkers en onderdrukten. Maar toch zal iedereen begrijpen dat de daden van de gevangenen de onderdrukking hebben veroorzaakt. Ik wil hiermee op geen enkele wijze suggereren dat Palestijnen terecht gevangenen zitten. Dat zou ook een veel te simplistische benadering zijn van dit conflict. Maar ik denk wel dat Israël vindt dat het terecht is dat ze de Palestijnen gevangen hebben gezet omdat ze voor Hamas hebben gekozen. Dit omdat Hamas Israël wilde vernietigen (ik weet dat die tekst inmiddels is geschrapt uit het Hamas manifest). Hamas is gekozen door de Palestijnen en daarmee zijn ze in de ogen van Israël medeplichtig geworden aan het terrorisme. Ik weet dat inmiddels nog maar een minderheid (30%) Hamas steunt, maar ten tijde van de verkiezingen was dit rond 60-70%. Ofwel Israël is in de veronderstelling dat het volledig terecht is dat ze de Palestijnen gevangen hebben gezet. En ze vinden dat nu er oproer is in de gevangenis ze het recht hebben orde te handhaven door de oproerdraaiers te straffen. Wat ik wil aangeven is dat in de ogen van Israël alle aanvallen op Gaza en de bijkomende burgerslachtoffers om bovenstaande redenen volledig legitiem zijn.