Joris Luyendijk: ‘Bijna niemand gaat in het verzet, dus je moet zorgen dat je dat voor bent’ Kijk Nou Vandaag • leestijd 1 minuten • 422 keer bekeken • Bewaren

Voor de serie ‘BOOS Grote Gesprekken’ spreekt Tim Hofman de voormalige journalist Joris Luyendijk in het Verzetsmuseum. Die locatie is niet toevallig, legt Luyendijk uit. Hij zet zich tegenwoordig fulltime in voor Oekraïne. “Als Oekraïne valt, komen we in enorm gevaar”, legt hij uit.

“Als ik vraag aan Nederlanders die zich inzetten voor Oekraïne waarom ze dat doen, dan krijg je heel vaak als antwoord: ‘Mijn familie zat in het verzet’. Die mensen kijken naar Oekraïne en denken: ‘Oekraïne is een soort Nederland, maar dan onder de voet gelopen door een veel groter land, een moorddadige dictatuur. Ik grijp in.’”

“Ik heb veel nagedacht over verzet in de Tweede Wereldoorlog. De les is eigenlijk dat je het niet zover moet laten komen. Je moet zorgen dat je niet onder een bezetting komt, want bijna niemand gaat bij het verzet. Dat is bijna overal. Zelfs in Oekraïne doet de helft niks. Dus je moet zorgen dat je dat voor bent.”