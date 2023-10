Jordanië blaast diplomatieke top af, Joe Biden alleen naar Israël

Na het bombardement van het christelijke Al-Ahli Arabi ziekenhuis in Gaza heeft Jordanië de geplande top met Joe Biden afgeblazen. De Amerikaanse president zou in Amman spreken met koning Abdullah, de Egyptische president Abdel Fatah al-Sisi en de Palestijnse president Mahmoud Abbas.

Abbas noemde het vernietigen van het ziekenhuis een “afschuwelijke oorlogsmisdaad”. Hij heeft drie dagen van nationale rouw uitgeroepen. De minister van Buitenlandse Zaken van Jordanië Ayman Safadi verklaarde over het afblazen van de diplomatieke top: “Het heeft geen zin om te praten, behalve over het beëindigen van de oorlog.” Volgens Safadi kan er pas weer gepraat worden als iedereen het erover eens is dat er een einde moet komen aan de “bloedbaden tegen de Palestijnen”.