Joost "uitsluiten is ondemocratisch" Eerdmans wil dat VVD nu PvdA-GroenLinks uitsluit van regeren Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 855 keer bekeken • bewaren

Joost Eerdmans, thans leider van zijn nieuwste partij JA21, stelt in De Telegraaf dat de VVD de linkse combinatie PvdA-Groenlinks moet uitsluiten van regeringsdeelname. "Nederland is overwegend rechts en dat moeten we nu ook gaan terugzien in een kabinet. Daarom roep ik VVD-lijsttrekker Dilan Yeşilgöz op: beloof de kiezer dat je niet met Frans Timmermans van PvdA-GL in een kabinet stapt."

De uitspraak is opmerkelijk, voor zo ver opmerkingen van Eerdmans dat kunnen zijn, omdat hij in het verleden voortdurend verkondigde dat het bij voorbaat uitsluiten van partijen "ondemocratisch" en "asociaal" is. Hij beweerde dat bijvoorbeeld in 2021 in reactie op de verklaring van Rutte dat de VVD niet in zee wilde gaan met politieke probleemgevallen als Wilders of Baudet.

In het interview met de krant van Wakker Nederland zegt Eerdmans dat hij voor de verkiezingen van 22 november weer lijsttrekker wil worden. Het partijbestuur stemt daarmee in. Wel hebben de twee andere leden van de driekoppige fractie besloten de politiek te verlaten uit onvrede over de koers van Eerdmans. "Er komen en er gaan mensen, dat hoort erbij," aldus Eerdmans.

Bij de komende verkiezingen staat ook mede-oprichter Annabel Nanninga weer op de lijst. Zij is onlangs gekozen tot fractievoorzitter in de Eerste Kamer maar een lid van de Tweede Kamer verdient bijna vier keer zoveel.