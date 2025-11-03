‘Joost Prinsen die dit gedicht voorleest, breekt mij elke keer weer’

Druktemaker Joost Oomen haalt herinneringen op aan Joost Prinsen. En dan specifiek aan Joost Prinsen die een gedicht van Willem Wilmink voorleest over Ben Ali Libi. “Veel mensen menen dat acteren een vorm van nadoen is. De eigenschappen van iemand anders zo goed mogelijk kopiëren. En het klopt, er zijn momenten dat zulk vakmanschap is vereist. Maar er zijn ook momenten dat je als acteur helemaal niets speelt. Dat gebeurt in dit filmpje, bij deze voordracht van Joost Prinsen.”