Joost Eerdmans is een onzichtbare bril in een plas boter

Joost Eerdmans was niet alleen lid van twee handenvol politieke partijen waar hij zich dan weer van afsplitste, hij was ook cabaretier die optrad voor vrijwel lege zalen waar niemand om hem lachte. Dat zegt Marcel van Roosmalen in De Nieuws BV. ‘U zou kunnen zeggen dat JA21 misschien wel zijn beste grap ooit is.’