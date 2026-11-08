Joop.nl is er even niet

Dienstmededeling! De redactie van Joop.nl werkt 365 dagen per jaar (366 dagen in schrikkeljaren). Van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat verschijnen er actuele berichten, opinies, cartoons en video’s. Maar deze zondagmiddag wordt Joop.nl niet geüpdatet. De redactie is in Amsterdam. En we hopen jullie daar ook te zien. Om een Rode Lijn te trekken tegen de genocide in Gaza.
Op de website van de Rode Lijn lees je meer over het programma dat om 13:00 uur op het Museumplein begint. Sprekers zijn onder meer Amal Helles (journaliste uit Gaza), Lilianne Ploumen (voormalig minister), Omar Barghouti (mede-oprichter van de wereldwijde BDS beweging), Benjamin Moser (schrijver van het boek Antizionisme; een Joodse geschiedenis) en Medhat Alamawi (van Palestijnse Gemeenschap Nederland). Muziek is er van de Palestijnse zangeres Nai Barghouti.
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